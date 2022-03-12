الصور الأولى من عزاء الكاتب يسري الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- محمود بكار:

بدأ منذ قليل، عزاء المؤلف والكاتب الكبير يسري الجندي، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ورحل عن عالمنا، الكاتب الكبير يسري الجندي، يوم الأربعاء، عن عمر يناهز 80 عاما.

يسري الجندي من مواليد 5 فبراير 1942، في محافظة دمياط، وبدأ تواجده في الساحة المسرحية منذ ستينيات القرن العشرين، اهتم في كتابته بالتراث الشعبي خاصة، وقد ساهم في تطوير جهاز الثقافة الجماهيرية أثناء توليه منصب المستشار الفني له عام 1982.

وقد تولى العديد من إدارة المناصب، فعمل بوزارة الثقافة منذ عام 1970، وعمل مديراً لمسرح السامر بالقاهرة عام 1974، ثم مديراً للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية عام 1976، ثم مستشاراً لرئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية حتى أحيل للمعاش في 5 فبراير 2002.

وقد قدم العديد من الأعمال الكتابية التي قدمت في السينما والتلفزيون والمسرح، ومنها أعمال: "ناصر، جحا المصري، من أطلق الرصاص على هند علام، الطارق، السيرة الهلالية" وغيرها.