ماذا قال عمرو سلامة عن فيلم "يوم الحداد الوطني في المكسيك" لخيري بشارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد المخرج عمرو سلامة، بالفيلم القصير "يوم الحداد الوطني في المكسيك" الذي عرض على منصة نتفليكس ضمن مجموعة "في الحب.. والحياة".

وكتب سلامة، عبر حسابه على إنستجرام: "الفيلم القصير (يوم الحداد الوطني في المكسيك) اللي واحد من أفلام مجموعة (في الحب والحياة) اللي نزلت على نتفليكس.. فيلم بيفكرنا ليه خيري بشارة واحد من أعلام السينما المصرية".

وتابع: "فيلم جميل وشقي ومتمرد ولعبي ومحترف وشاب زيه زي خيري بشارة.. بشكرك عليه يا أستاذ زي ما طول عمري بشكرك على كل حاجة علمتهالي".

وأضاف: "مبروك لكل اللي اشتغلوا فيه ممثلين وطاقم عمل وخصوصا زوجتي العزيزة اللي عملت الديكور الخطير ده".

يذكر أن سلسلة "في الحب.. والحياة" 8 أفلام قصيرة منفصلة تعكس منظور الحب في إطار درامي في 6 دول عربية مختلفة، وهي (مصر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، والسعودية، ولبنان)، ويحكي كل فيلم من السلسلة عن قصة تتعلق بالحب يغلب عليها طابع الكوميديا السوداء وتحدث جميعها في يوم واحد وهو عيد الحب، ومن المقرر أن تعرض السلسلة في 190 دولة ومترجما بـ33 لغة ومدبلجا إلى 5 لغات.

فيلم "يوم الحداد الوطني في المكسيك" يشارك في بطولته: آسر ياسين، بسمة، وعدد من الفنانين الشباب، ومن إخراج خيري بشارة.