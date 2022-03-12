فن ومشاهير

مسلسلات رمضان 2022.. قدرات خارقة وتهديد بالسلاح في برومو "مكتوب عليا" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت قناة DMC، برومو ترويجي لمسلسل "مكتوب عليا" بطولة الفنان أكرم حسني، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022.

وضم البرومو لقطات من العمل لعدد من الأبطال المشاركين فيه، بينهم أكرم حسني وعمرو عبدالجليل، وفيه تؤكد الشخصية التي يؤديها أكرم امتلاكه لقدرات خارقة للطبيعة، إذ يستيقظ من النوم ليجد أشياءً مكتوبة على جسمه، ويتحقق ما هو مكتوب، كما ظهر في لقطة أخرى والمسدس موجه لرأسه ويهدده عمرو ورجاله.

وكتب المسؤول عن صفحة DMC على "انستجرام": "المسلسل الكوميدي المنتظر في رمضان 2022 مع أكرم حسني اللي بيقدر يضحكنا بصوت عالي".

"مكتوب عليا" تأليف إيهاب بليبل، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، وهنادي مهنا، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ومن المقرر أن يضم مجموعة من ضيوف الشرف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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