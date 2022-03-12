عرض فیلم التحریك البرج بمھرجان الفیلم الفرنسي العربي في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يُعرض فیلم التحریك البرج ضمن فعالیات مھرجان الفیلم الفرنسي العربي في بغداد، إذ یُقام العرض الیوم السبت 12 مارس في السینما العراقیة في بغداد.

وحصل البرج على العدید من الجوائز خلال مشاركته في المھرجانات الدولیة، إذ فاز بجائزتین من المھرجان الدولي لأفلام الأطفال بشیكاغو وھما جائزة لیف أولمان للسلام وجائزة لجنة التحكیم لثاني أفضل فیلم تحریك، وجائزتین من مھرجان لشبونة لأفلام الرسوم المتحركة، جائزة لجنة التحكیم الخاصة وجائزة أفضل موسیقى تصویریة، وجائزة لجنة التحكیم من مھرجان بیساك، والجائزة المقدمة من شباب المدرسة الثانویة في مھرجان جمھورالشباب السینمائي الدولي، وجائزة أفضل مونتاج من مھرجان كوسموراما السینمائي الدولي بمدینة تروندیم النرویجیة. وترشح الفیلم أیضاً لنیل جائزتین في مھرجان أماندا الذي یقیمه المھرجان السینمائي النرویجي الدولي والمعھد النرویجي للسینما.

وتدور أحداث الفیلم حول الطفلة وردي صاحبة الـ 11 عاماً، والتي تعیش في مخیم للاجئین فلسطینیین، وتتعرف على تاریخ عائلتھا من خلال قصص یحكیھا لھا ثلاثة أجیال سابقة من اللاجئین.

البرج فیلم تحریك من تألیف وإخراج ماتس غرورد، ویقوم بالأداء الصوتي للشخصیات لیلى نجار، مكرم ج. خوري، محمد بكري، منى حوا، مراد حسن، وحنان الحلو، صالح بكري، شادن كانبورا، مدیر الدبلجة إلى اللغة العربیة وھندسة الصوت والنسخة العربیة واختیار الممثلین لیلى كنعان، وھو إنتاج نرویجي سویدي فرنسي مشترك، وتتولى شركة MAD Solutions مھام توزیعه في العالم العربي.