حورية فرغلي تعترف بسر مرعب.. والمذيعة: بيتها مسكون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عرضت قناة القاهرة والناس مساء أمس الجمعة، الجزء الثاني من حوار الفنانة حورية فرغلي مع المذيعة أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، وكشفت خلاله في فقرة قراءة التاروت سرا مرعبا.

بدت قارئة التاروت مترددة في الحديث، وقالت "فيه كلام مخيف، ورغي كتير، البيت عندك، طبعا احنا عارفين إن فيه عالم آخر"، لتقاطعها حورية "أيوة البيت عندي فيه ناس من عالم آخر، آه فيه بنت وولد بشوفهم على طول، مش بنتكلم بيهزروا كتير يخبطوا على الباب ويفتحوا الباب، البنت بشوفها قاعدة على السفرة وشعرها زي شعري وصغيرة، وولد بشورت وفانلة في نفس السن وشكلهم حلو جدا وكيوت".

وعلقت أسما على تقوله حورية "ايه اللي بيتقال ده بتعترف إن بيتها مسكون".

وتابعت قارئة التاروت "شخص قريب منك من زمان علاقتك بيه شوية مهزوزة، بيُظهر عكس ما يُبطن، عاملك تسليط كائنات مُسلطة حاجة تشبه معمولك سحر لكن مش سحر، باعتين الكائنات دي ليكي".

جدير بالذكر أن حورية فرغلي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "أيام"، والذي عُرض على قناة MBC مصر، ومنصة شاهد VIP.