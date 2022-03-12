ملامح وجه شذى حسون تغيرت بشكل كبير.. بالصور

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 6:47 مساءً

في صور جديدة لها قامت الفنانة شذى حسون بإحداث ضجة كبيرة، من حيث التغيير الواضح بملامحها وذاك خلال جلسة التصوير الخاصة بعملها الأخير الذي جمعها بالفنان محمد قماح، وحمل عنوان “كلمة حلوة”. واختارت فيها إطلالة “كاجوال” لافتة، فارتدت طقماً باللون الزهري.

صور الفنانة شذى حسون الجديدة

وظهرت حسون بـ “لوك” جديد تعتمده للمرة الأولى وخصوصاً لناحية لون الشعر والقَصّة والتسريحة، إلا أنها فاجأت متابعيها بتغيّر ملامح وجهها، وانتقد عدد من المتابعين هذه الإطلالة، معتبرين أن هذه الصورة خضعت للفوتوشوب بشكل مبالغ فيه ما أدى إلى تغيير جذري في ملامح حسون.

إلا أن البعض الآخر من المتابعين أثنوا على جمال حسون، رشاقتها وجاذبيتها في هذه الإطلالة، سواء من خلال التصميم الذي اختارته أو “المكياج” وقصة الشعر القصير الذي اعتمدته.