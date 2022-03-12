فن ومشاهير

محمد صلاح يخرج بـ20 هدف وإصابة من هذا الدوري

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كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 6:27 مساءً

محمد صلاح

بعد فترة طويلة بعيدا عن لعنة الإصابات، خرج النجم المصري محمد صلاح مصابا من لقاء فريقه أمام برايتون، عصر السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما أثار فزع الكثير من المصريين قبل أسبوعين من مباراة السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
وبعد دقائق من تسجيله الهدف رقم 20 بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من ركلة جزاء، خرج صلاح من اللقاء أمام برايتون مصابا في الدقيقة 64، ولم تتضح نوعية الإصابة التي أجبرت صلاح على الخروج، لكنه خرج ماشيا على قدميه بدون ألم واضح، مما قد يعني إصابة “خفيفة”.

كما توجه صلاح لأحد مشجعي برايتون، مبتسما، ومنحه قميصه، قبل أن يخرج إلى غرفة تبديل الملابس، وكانت النتيجة تشير لتقدم ليفربول بنتيجة 2-0 على برايتون، عندما خرج صلاح.
ويواجه المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح نظيره السنغالي في مباراتين فاصلتين ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد أسبوعين.
يذكر أن النجم المصري أصبح كذلك الهداف التاريخي لفريق ليفربول في شباك برايتون برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع الأسطورة كيني دالجليش نجم الريدز السابق.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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