صورة.. محمد رمضان يرد على السخرية من “بوستر” مسلسله الجديد

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

ردّ الفنان المصري محمد رمضان، السبت، على سخرية واسعة طالت الملصق الدعائي لمسلسله “المشوار” الذي يعرض في موسم رمضان 2022.

الملصق الدعائي يظهر فيه الفنان محمد رمضان بمفرده حاملا حقيبة سفر بيده رغم أن بها عجلات يمكن أن يستخدمها في تسهيل الأمر عليه بدلا من مشقة حملها، وهو ما لفت انتباه صاحب التعليق، الذي كتب ساخرًا: “يا سطى ما تجرها هو أي كفاح وخلاص”.

ورد رمضان على ما كتبه المتابع عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، قائلا: “يا حبيب الأسطى.. لما تتفرج هتفهم إن الشنطة دي تتشال على الرأس هو أي استعجال وخلاص، مش يمكن فيها كتاب دين، ماهر.. المشوار”.

رمضان نشر تعليقا آخر عبر حسابه على “تويتر”، وكتب: “دقة تركيز الجمهور من علامات اهتمامه بالمشروع.. الله الموفق المشوار.. رمضان 2022”.

المشوار” إخراج محمد ياسين، بطولة دينا الشربيني ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وتدور أحداث مسلسل “المشوار” حول “ماهر” الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، ويتورط بشكل ما في عالم تجارة الآثار، ويجد نفسه مطلوبا للعدالة، ليدخل في رحلة من الهروب مع زوجته “ورد” والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، من رجل شرطة يطاردهما.