هل يمكن للمصابين بالحساسية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاحات كورونا لتكون في الغالب خفيفة وقصيرة الأمد، لكننا سمعنا عن حالات قليلة من الآثار الجانبية الأكثر خطورة أو طويلة الأمد، ومنذ بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، كان الباحثون في جميع أنحاء العالم يراقبون لقاحات كورونا لاكتشاف أي أحداث سلبية.

الآن ووفقا لتقرير موقع ” المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية ” أطلقت الولايات المتحدة تجربة سريرية لدراسة تفاعلات الحساسية الجهازية النادرة ولكنها قد تكون خطيرة للقاحات mRNA حاليًا، تم اعتماد لقاحين من اللقاحات التي تم تطويرهما بواسطة شركة Pfizer-BioNTech و Moderna، للاستخدام في الولايات المتحدة.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، سيتم إجراء التجربة في موقع واحد وتجنيد ما يصل إلى 100 شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و 69 عامًا ممن عانوا من رد فعل تحسسي تجاه جرعة أولى من لقاح mRNA .

ستساعد الدراسة في تحديد ما إذا كان الأفراد الذين عانوا من تفاعلات حساسية جهازية معتدلة بعد تلقي لقاح كورونا mRNA يمكنهم تلقي اللقطة الثانية بأمان ، حيث قد يتردد هؤلاء الأشخاص في إكمال نظام اللقاح الخاص بهم ، حسبما صرح أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني لـ الحساسية والأمراض المعدية.

سيتم إعطاء المشاركين جرعة ثانية من اللقاح كمرضى داخليين في ظل ظروف خاضعة للرقابة بعناية في المركز السريري التابع للمعاهد الوطنية للصحة في بيثيسدا، ماريلاند.

كما سيتم إجراء اختبارات التنفس وسحب الدم بشكل متكرر لتحديد أي ردود فعل تحسسية أو غيرها من اللقاح، بالإضافة إلى ذلك، سيكمل المشاركون استبيانات الصحة العقلية قبل التطعيم وفي وقته وفي الأشهر التالية له، بحسب المعاهد الوطنية للصحة.

معظم الآثار الجانبية للقاحات mRNA خفيفة

أكدت دراسة واسعة النطاق مؤخرًا أن الآثار الجانبية للقاحات كورونا mRNA عادة ما تكون خفيفة وقصيرة الأجل.

بالنسبة للدراسة ، نظر الباحثون في بيانات من أكثر من 7 ملايين حالة تم الإبلاغ عنها ذاتيًا من الآثار الجانبية السلبية لجرعات لقاح mRNA التي تم إعطاؤها بين ديسمبر 2020 ويونيو 2021. تم إعطاء أكثر من 298 مليون جرعة من لقاحات mRNA على الصعيد الوطني خلال فترة الدراسة (132 مليونًا) وأشارت الدراسة إلى أن شركة Moderna و 167 مليون شركة Pfizer).

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة The Lancet Infectious Diseases ، فإن الألم في موقع الحقن ، والتعب ، والصداع ، والحمى ، والقشعريرة هي الآثار الجانبية السلبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها.

أشارت البيانات إلى أن 92 % من الآثار الجانبية السلبية لم تكن خطيرة ، وأبلغ أقل من 1 % من الأشخاص عن طلب أي رعاية طبية بعد التطعيم.