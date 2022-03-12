الأمير هاري على اتصال دائم بوالده.. فماذا عن علاقته بشقيقه؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت خبيرة ملكية، عن أن الأمير هاري، دوق ساسكس، على اتصال منتظم بوالده الأمير تشارلز، لكن علاقته مع شقيقه الأمير وليام، “لم تتعافى” منذ مقابلته التلفزيونية مع أوبرا وينفري، ويعيش دوق ساسكس، البالغ من العمر 38 عامًا، حاليًا مع الدوقة ميجان ماركل، البالغة من العمر 40 عامًا، في قصرهما البالغ 14 مليون دولار، في كاليفورنيا، بعد أن تخلوا عن الخدمة الملكية، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتساءلت كاميلا توميني، الآن عن “ما كان يفعله هاري وميجان ماركل بالفعل” منذ مغادرتهما الحياة من كبار أفراد العائلة المالكة، وفي الوقت نفسه، أشارت أيضًا إلى أن علاقة الأمير هاري بأسرته قد تحسنت بالكاد خلال العام الماضي، حيث كتبت في التلغراف: “بينما يُعتقد أن الأمير تشارلز على اتصال منتظم مع ابنه الأصغر، لم تتعافى علاقة هاري مع وليام بعد من أوبرا، بعد أن زعم أن والده وشقيقه شعروا “بأنهم محاصرون” في العائلة المالكة”.

فيما يقال إن الزوجين كانت لهما علاقة “متوترة بشكل لا يصدق” بعد عامين من الخلافات حول زوجة هاري ومعاملتها المزعومة للموظفين، وقرار الزوجين بالهجرة إلى أمريكا وأطنان من “قنابل الحقيقة” التي أسقطتها ساسكس في المقابلات التلفزيونية شاهده عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم.

ويشار إلى أن خبير ملكي، كشف – في وقت سابق – أن الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، تتوق لرؤية حفيدتها ليليبت شخصيًا، وقال المؤلف الملكي بريان هوي، الذى كتب على نطاق واسع عن العائلة المالكة، أن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا حريصة جدًا على مقابلة ابنة الأمير هاري وميجان ماركل البالغة من العمر تسعة أشهر والتي تعيش في كاليفورنيا.

حتى الآن، يُعتقد أن الملكة، التي تحتفل بيوبيلها البلاتينى هذا العام، لم تقابل حفيدتها الحادية عشرة، التي لم تسافر بعد إلى المملكة المتحدة، سوى عبر رابط فيديو، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

تأتى هذه التصريحات في الوقت الذى يقدم فيه الأمير هاري طعنًا قانونيًا ضد وزارة الداخلية بعد أن قيل له إنه لن يُمنح “نفس الدرجة” من الحماية الشخصية عند زيارته من المملكة المتحدة، على الرغم من عرضه دفع ثمن ذلك بنفسه.

ويريد الأمير هاري، الذى يعيش فى مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، مع ميجان وابنهما أرشي، البالغ من العمر عامين، وليليبت، إحضار أطفاله للزيارة من عبر المحيط الأطلسى، لكنه “لا يشعر بالأمان” عند زيارته بموجب الترتيبات الأمنية الحالية.