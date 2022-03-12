محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول.. ورقم قياسي جديد

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

واصل النجم المصري، محمد صلاح، هوايته المفضلة في تحقيق الأرقام القياسية رفقة فريقه ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي “البريمرليغ”.

وكتب صلاح صفحة جديدة من التألق في تاريخه مع الريدز خلال مواجهة برايتون (السبت) في الدوري الإنجليزي.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب برايتون، سجل محمد صلاح هدف فريقه الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 61 من اللقاء، ليسجل إنجازا جديدا باسمه في تاريخ ليفربول.

ووصل محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن، بركلة برايتون إلى هدفه الـ20 في المسابقة هذا الموسم، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 4 مواسم مختلفة بالبريميرليج، وفقا لشبكة “سكواكا” العالمية للإحصائيات.

وسجل النجم المصري 32 هدفا في موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018، والذي توج فيه بلقب هداف الدوري الإنجليزي، قبل أن يكتفي بـ19 هدفا في الموسم التالي الذي احتفظ فيه بلقبه أيضا.

وفي الموسم الثالث 2019-2020 سجل محمد صلاح 20 هدفا، تلاها بـ22 هدفا الموسم الماضي، قبل أن يصل إلى 20 هدفا هذا الموسم قبل 9 جولات من النهاية.

وعزز محمد صلاح بذلك صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، مبتعدا بـ8 أهداف عن زميليه البرتغالي ديوجو جوتا والسنغالي ساديو ماني أقرب ملاحقيه.

يذكر أن النجم المصري أصبح كذلك الهداف التاريخي لفريق ليفربول في شباك برايتون برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع الأسطورة كيني دالجليش نجم الريدز السابق.