“هذا الحلو” لـ ميريام فارس تحقق المليون في يومها الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت ملكة المسرح ميريام فارس عملها الفني الجديد بعنوان “هذا الحلو”. الأغنية ممزوجة بين الثقافتين اللبنانية والعراقية فهي أغنية عراقية بإيقاع الچوبي مع الدبكة اللبنانية.

هذه الأغنية التي سبق وغنتها ميريام لأول مرة على مسرح “الفورمولا اي” في الرياض قدمتها بطريقة مختلفة وجديدة على المسرح إذ رافقتها فرقة من الطبول في استعراض لاقى اعجاب وتفاعل الجمهور وأصبحت الأغنية والرقصة منذ ذلك الحين تراند على جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

أرادت ميريام أن تكون هذه الأغنية مخصصة للمهرجانات والحفلات فقط ولكن بطلب والحاح من جمهورها أطلقتها على قناتها الرسمية على يوتيوب وحققت في يومها الأول مليون مشاهدة.

أغنية “هذا الحلو” هي من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع،ميكس وماسترينج حسام الدين.