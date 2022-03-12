شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحيى حفلاً غنائيًا فى أبو ظبى 18 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة، حفلاً غنائيًا على مسرح قصر الإمارات بمدينة أبو ظبى، يوم الجمعة المقبلة الموافق 18 من شهر مارس الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها.

وتتعاون النجمة اللبنانية كارول سماحة في أغنية مصرية جديدة من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم، ومن المقرر طرحها خلال الصيف المقبل.

وأعربت مؤخرًا النجمة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية بمناسبة احتفالات عيد الحب، مشيرة إلى أن الغناء على هذا المسرح له طابع خاص.

وأضافت: "لأول مرة أغني وأحضر معايا بوكيه ورد وأهديه لزوجي وليد مصطفى"، ووجهت الشكر لمصر بلدها الثانية التي احتصنتها ولم تر فيها غير كل الخير، كما وجهت الشكر للموسيقار محمد الموجي والفرقة الموسيقية التي بذلت معها مجهودا كبيرا.

يذكر أن كارول سماحة طرحت أغنيتها الجديدة "فوضى" مؤخرا على يوتيوب والأغنية كلمات وألحان الفنان اللبنانى سليم عساف.