شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست عبد الرحيم كمال ينشر البوستر الرسمى لمسلسل جزيرة غمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر السيناريست عبد الرحيم كمال، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، صورة البوستر الرسمى لمسلسل "جزيرة غمام"، للفنان طارق لطفى وعدد كبير من النجوم، المقرر عرضه على القناة خلال موسم دراما رمضان المقبل 2022.



بوستر مسلسل جزيرة غمام

من ناحية أخرى، قرر صناع مسلسل "جزيرة غمام"، الاستعانة بوحدة تصوير أخرى بجانب المخرج حسين المنباوى، ويقودها المخرج إسلام خيرى وفريقه، لسرعة الانتهاء من التصوير، وتسليم الحلقات أول بأول للجهة المنتجة للعمل، حيث يصور أبطال المسلسل على مدار الـ 24 ساعة فى العديد من الديكورات، والمقرر أن يعرض المسلسل على قناة الحياة، حيث بدأت القناة فى عمليات الدعاية الخارجية بطرح البانرات الخاصة بالعمل فى الطرق الرئيسية وذلك قبل 25 يوما من حلول شهر رمضان.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

وكانت منصة watch it الرقمية، طرحت البرومو الأول للمسلسل، وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار صعيدى قبل فى إحدى الجزر، ويتناول الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات فى إطار تشويقى مثير.