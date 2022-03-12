شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج إبراهيم الكردى أحد رواد الإذاعة عن عمر يناهز 83.. وتشييع الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت اليوم جنازة المخرج الكبير إبراهيم الكردى أحد رواد الإذاعة المصرية وأوائل من عملوا بها عن عمر يناهز 83 عامًا وبعد رحلة عطاء طويلة قدم فيها للإذاعة المصرية العديد من الأعمال الراسخة فى أذهان الملايين.

ولد الكردى فى حى السيدة زينب عام 1939، وكان أحد أبرز المخرجين فى الإذاعة المصرية، وكان له دور كبير فى بداية افتتاح الإذاعة حيث عمل على تمصيرها وكان من الكوادر المصرية الرائدة التى حلت مكان الأجانب الذين عملوا بالإذاعة فى بداياتها، وقام بإخراج عشرات الأعمال الإذاعية.

وصنع المخرج الكبير العديد من الأعمال الإذاعية الخالدة ومنها عشرات المسلسلات الإذاعية، من بينها:" دقات القلب الجريح، والحب فوق هضبة الهرم والوجه الأخر، وهارب من الذكريات، وغيرها" كما أخرج البرنامج الإذاعى الشهير " من الحياة"، والعديد من الحوارات الهامة والنادرة ، ومنها حوار مع الدكتور مهدى علام الأستاذ بكلية دار العلوم، والذى تولى تعليم الملك فؤاد قواعد الصلاة وتعاليم الدين بعد توليه الحكم، كشف خلاله العديد من المفارقات حول حياة الملك وأفكاره وحياته.

وشيع جثمان المخرج الإذاعى الكبير إبراهيم الكردى، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة فى طريق الفيوم، ويقام العزاء غدا الأحد بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.