شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الجهينى: أحضر فيلم "المطاريد" وتصوير "الشايب" بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السيناريست صلاح الجهينى عن أحدث أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة في مداخلة هاتفية ببرنامج "بحب السيما" المذاع على ميجا أف أم، قائلاً: "فيلمي الجديد يحمل اسم (الشايب) وسيتم تصويره بعد العيد، ويوجد بالفيلم وجبة سينمائية متنوعة، وفكرته مستوحاة من قصة حقيقية، وكنا بنروح للمعسكرات العسكرية أثناء التحضير للعمل.

وأضاف صلاح الجهينى: "كتابتي لفيلم "الخلية" كان مسؤولية كبيرة وتجربة مختلفة، والفيلم من نوعية الأفلام التي تتمتع بإقبال جماهيري والناس تحب الإثارة والتشويق، وحاليا اقوم بالتحضير لفيلم لايت كوميدى بعنوان "المطاريد"، والعمل التانى مسلسل "ولاد رزق".

فيلم "الشايب" من تأليف صلاح الجهينى وإخراج حسين المنباوى، ومن بطولة الفنان آسر ياسين والفنان سيد رجب والفنان عمرو عبد الجليل والفنان محمد عبد الرحمن "توتة".

وحقق المؤلف صلاح الجهينى نجاحا من خلال فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" إنتاج سينرجى فيلمز، وطارق العريان، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوى، وأحمد داود، وكريم قاسم، وخالد الصاوى، ونسرين أمين، وعدد كبيرمن النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة وإخراج طارق العريان ومن المقررطرحه فى موسم العيد المقبل .