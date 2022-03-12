شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى يحيى حفلا غنائيا بطريق الإسماعيلية الصحراوى.. و10 شروط للدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق كايروكى، حفلاً غنائيًا بطريق الإسماعيلية الصحراوى، اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء، ويقدم الفريق عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى، ووضعت الشركة المنظمة عدة شروط لحضور الحفل لن يسمح بدخولها.

وقررت الشركة المنظمة عدم السماح بدخول لمن هم أقل من 10 أعوام، وغير مسموح بإعادة الدخول إذا تم الخروج من الحفل، ولا يسمح بدخول المواد المشتعلة "الألعاب النارية والشماريخ وغيرها"، كما أنه غير مسموح بدخول الأسلحة الحادة بجميع أنواعها، وكذلك المواد المخدرة والكحولية والمشروبات الكحولية، ولا يسمح بدخول الاسبراى بجميع أنواعه أو الليزر، وممنوع دخول المأكولات والمشروبات وكذلك لن يسمح بدخول أية حيوانات.

ومن المعروف أن كايروكي فرقة غنائية روك بـدأت بشكل رسمي في 2003 وهي الآن مؤلفة من خمسة أفراد هم أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري ( عازف جيتار)، تامر هاشم ( عازف درامز)، آدم الألفي ( عازف باص جيتار)، شريف مصطفى ( عازف أورج) .

حققت أغانيهم نجاحًا كبيرًا حيث أن الشباب المصري استطاع أن يجد نفسه فيها لأنها أقرب إلى واقعهم وتفكيرهم من غيرها من الأغاني، كان لهذا النجاح أثر كبير على المشهد الغنائي المصري لأنهم أبرزوا نوع مختلف من الغناء العربى.

أول ألبوم تم إصداره للفرقة هو ألبوم "مطلوب زعيم" ومن أشهر أغانيه "صوت الحرية" بالاشتراك مع هاني عادل و يوسف رامى مسعد عضو فرقة "وسط البلد"، بالإضافة إلى "افرد جناحك"، و"حلمي أنا".

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى، كان "أبناء البطة السوداء"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، وضم 8 أغنيات، منهم "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وتصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات عليه وعلى منصات الموسيقى المختلفة.