شكرا لقرائتكم خبر عن نجل منى عبد الغنى يكشف تطورات حالتها الصحية عقب تعرضها لحادث: ادعولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم سلامة نجل الفنانة مني عبد الغني، عن تطورات حالتها الصحية عقب تعرضها لحادث كبير مؤخرًا، مساء أمس، وأكد في تصريحات لـ الخليج 365 ان والدته تعرض لحادث ليس بالهين حيث ارتطمت بخرسانة، قائلاً: "والدتي اتكتب ليها عمر جديد، ادعولها".



منى عبد الغنى

وأضاف نجل الفنانة مني عبد الغني عن حالة والدته: "أمس علمت من خلال التليفون تعرضها للحادث فأسرعت للمستشفى التي تتواجد فيها بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك عقب الحادث التي تعرضت له على طريق مدينة الإنتاج الإعلامي في السابعة مساء".

واختتم كلامه قائلاً: "ادعولها فهى تشعر بآلام شديدة للغاية، بجسمها كله، وننتظر فحوصات جديدة اليوم للوقوف على حالتها مثلما قال الأطباء".

هذا وتشارك الفنانة منى عبد الغنى فى تقديم برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة قناة cbc، وحققت من خلاله نجاحاً لها كمذيعة بعدما عرفها الجمهور واحدة من أبرز مغنيات جيلها، ثم التحقت بمجال التمثيل التى قدمت معه مسيرة طويلة.