شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأحداث المنتظرة فى حلقة الليلة من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر قطاع كبير من الجمهور ومحبي الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" الليلة، وذلك بعد سخونة الأحداث خلال الحلقات الماضية، حيث ازدادت ذروة أحداث الحلقة 31 من الجزء أبو العروسة الجزء الثالث، مع نهاية حلقات الأسبوع الماضى، والتي تعرض على شاشة قناة dmc، .. مما جعلنا نتعرض لأبرز الأحداث المنتظرة خلال حلقة مسلسل أبو العروسة الليلة.

أبرز الأحداث المنتظرة بحلقة الليلة من ابو العروسه الجزء الثالث

البداية من تطورات زواج نيرمين الفقى "عبير"، حيث قررت في نهاية حلقات مسلسل أبو العروسة الأسبوع الماضى، أن تتخذ قرار الزواج من نور محمود ”إبراهيم"، وقامت باخبار ابنتها بذلك، الأمر الذى لم يمر مرور الكرام ضمن حلقة أبو العروسة التي عرضت الأربعاء الماضى.

مشهد من حلقة مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث

أيضاً ينتظر مشاهدي الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" الليلة حدثاً آخر ممثل في تطورات إدارة سيد رجب لجمعية صديقه الراحل، بعدما أوصى الأخير له بأموال كثيرة أثارت غيرة ابناءه وحفيظته على صديق والدهم عقب المفاجأة من الوصية التي وصلت لحد الصدمة.

سيد رجب خلال مشهد من حلقة مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث

موعد عرض ابو العروسه الجزء الثالث

البداية من موعد عرض حلقات مسلسل الجزء الثالث من أبو العروسة، ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء عبر قناة dmc في تمام الثامنة مساء، ويعاد 2 صباحا و 12:30 ظهرا، وعبر قناة dmc دراما الساعة 11 مساء، و8 صباحا و4 عصرا.