شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: "كل الشكر لجماهير الإمارات العظيمة وكل الجاليات العربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم تامر حسنى، جمهوره صورًا من حفلة الغنائى بالقرية العالمية في دبى، أمس الجمعة، عبر حسابه على إنستجرام، كما حرص تامر على توجه الشكر لكل من حضر الحفل.

وكتب تامر حسنى على الصور، قائلاً: "من حفل القرية العالمية بدبي كل الشكر لجماهير الإمارات العظيمة وكل الجاليات العربية والمصرية اللي حضرت وسجلوا أعلى حضور جماهيري أنا كمان بحبكم وبحبكم أكتر حبايب قلبي الغاليين من كل قلبي شكرًا على استقبالكم الغالي ومحبتكم الكبيرة".













وأحيا النجم تامر حسنى حفل ختام مهرجان فبراير الكويت الغنائية المقامة في "مركز جابر الأحمد الثقافي يوم الاثنين الماضى، وأشعل الأجواء مقدماً أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور الكويتى وبدأها بأغنية "حلو المكان" وبعدها غنى "كل مرة"، و"قولني كلام"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة"، و"تلفوني رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا تاعبني"، إضافة إلى أغنيات "ارجعلي"،و"كفياك أعذار"، و"بحبك"، "ميحرمنيش منك" و "ضحكتها ما بتهزرش".

ويواصل النجم تامرحسنى تصوير فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

يذكر أن تامر حسنى قدم العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.