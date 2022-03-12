شكرا لقرائتكم خبر عن ‎باهر دويدار: مسلسل "العائدون" مختلف عن هجمة مرتدة واستغرقت فى كتابته سنة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السيناريست باهر دويدار عن مسلسله الجديد "العائدون" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بحب السيما" المذاع على إذاعة ميجا أف أم، قائلاً: "قصة مسلسل "العائدون" تختلف تمامًا عن مسلسل "هجمة مرتدة"، واستغرقت في كتابة مسلسل "العائدون" مدة سنة كاملة".

وعن أماكن التصوير قال باهر دويدار: "أماكن تصوير العمل كانت ما بين الأردن وأماكن فى أوروبا وجزء كبير تم تصويره خارج الأراضى المصرية، واللون الخاص فى كتابة هذا النوع من المسلسلات لم يكن سهلا، ويحتاج لمجهود كبير دون أي خيال لأنه مرتبط بالواقع بنسبة 100%؜ واحتاجت قدر كبير من البحث والجهد لصياغته.

ويواصل أبطال مسلسل "العائدون"، من بطولة أمير كرارة وأمينة خليل، التصوير بشكل مكثف للانتهاء من أكبر قدر ممكن من أحداثه قبل حلول شهر رمضان، وظهرت أمينة خليل فى صورة لها من كواليس العمل فى دولة بلغاريا مع أمير كرارة، حيث تم التصوير هناك خلال الأيام الماضية، وتجسد خليل دور "نادين".

مسلسل "العائدون" يجمع بين أمير كرارة وأمينة خليل وذلك بعد 11 سنة من مشاركتهما سوياً في مسلسل "المواطن اكس" والذى شهد انطلاق أمير كرارة نحو النجومية، وكذلك أمينة خليل التي كانت في بداياتها الفنية وقتها.

"العائدون" تأليف باهر دويداروإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

والعمل مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.