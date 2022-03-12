"محدش بيسأل عليا".. منة جلال عن نجوى فؤاد: "وجعتلي قلبي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة منة جلال عن حزنها لعدم اهتمام نجوم الوسط الفني بالسؤال عن الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشرت منة فيديو يجمعها بنجوى، ظهرت الأولى تسأل الأخير: من يسأل عنك من الوسط الفني؟، وجاء رد نجوى "منة جلال أولا، سعيدة جلال، ونبيلة عبيد، لن أنسى لها مواقفها الأيام دي أبدا، ربنا يديها الصحة والعمر".

وتابعت نجوى "بس لما بيكون عندي حاجة أنا اللي بطلب النقيب، لما سمير صبري تعب انا اللي طلبت النقيب وقلتله أستاذ أشرف (سمير صبري) تعب ونقلوه المستشفى، لكن محدش من الوسط بيسأل عليا خالص".

وأضافت معاتبة أهل الوسط الفني "ليه حرام، مش عشاني أنا عشانا كلنا، احنا اللي بنحب بعض وبنجري ورا بعض، حبوا بعض".

وكتبت منة في تعليقها على الفيديو "جبر الخواطر جبر الخواطر يا ناس .قيمة وقامة كبيرة الأستاذة نجوى فؤاد، كانت صريحة قوي وجعتلى قلبي، محدش بيسأل عليا".

جدير بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت ابتعاد نجوى فؤاد عن التمثيل، ولم تشارك سوى بأعمال قليلة جدا، بينها مسلسل "لأعلى سعر" بطولة الفنانة نيللي كريم، وذلك عام 2017، وبعده شاركت في مسلسل "أرض النفاق" 2018 بطولة الفنان محمد هنيدي.