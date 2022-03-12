أمام طائرة خاصة.. محمد رمضان يحتفل بوصول متابعيه على انستجرام 20 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو له برفقة أسرته، وهو يغادر الطائرة الخاصة، وعلق عليه: "الحمد لله كل الحب لكل متابعيني على جميع المنصات".

وجاء المنشور احتفالا بوصول متابعيه على موقع "انستجرام" لعشرين مليون متابع.

وعلى الجانب الفني، كان محمد رمضان، قد طرح البوستر الرسمي لمسلسله "المشوار"، المنتظر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022، وظهر على البوستر بمفرده، يحمل حقيبة سفر.

"المشوار" من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، وآخرين، وهو من تأليف محمد فريد، إنتاج ميديا هب، وإخراج محمد ياسين.

محمد رمضان شارك في رمضان 2021 بمسلسل "موسى" تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، ورياض الخولي.