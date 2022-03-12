إيرادات الجمعة.. "حامل اللقب" يتفوق على "الجريمة" و"الكاهن" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 7 أفلام، هي: "تماسيح النيل"، "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "11:11"، و"حامل اللقب"، وحققت الأفلام السبعة مجتمعة أمس الجمعة 11 مارس إيرادا بلغ 618 ألفًا و493 جنيها، موزعة على النحو التالي:

حامل اللقب

احتل فيلم "حامل اللقب" صدارة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 215 ألفًا و452 جنيها.

حامل اللقب فيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، وأحمد فتحي، وعماد رشاد، ومحمد سلام، ومحمد ثروت وليلى عز العرب ودنيا ماهر، إخراج هشام فتحي.

الجريمة

جاء فيلم "الجريمة" في المركز الثاني، وحقق 208 آلاف و445 جنيها

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

من أجل زيكو

وحصل على المركز الثالث فيلم "من أجل زيكو" محققًا 145 ألفًأ و961 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

تماسيح النيل

وذهب المركز الرابع لفيلم "تماسيح النيل"، بعد تحقيقه 21 ألفًا و433 جنيها.

"تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنى، سوزان نجم الدين.

11:11

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "11:11"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 15 ألفًا و346 جنيها.

"11:11" تأليف ياسر عبدالباسط، إخراج كريم أبو زيد، بطولة إياد نصار، غادة عادل، محمد الشرنوبي، معتز هشام، هند عبدالحليم، إنجي المقدم.

قمر 14

في المركز السادس يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 11 ألفًأ و441 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

الكاهن

حصل على المركز السابع فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 415 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.