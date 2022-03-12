محمد رمضان يرد على السخرية من بوستر "المشوار": لما تتفرج هتفهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد الفنان محمد رمضان، نشر تعليق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كتبه الأخير تعليقا على الملصق الدعائي الخاص بمسلسل "المشوار" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022.

الملصق الدعائي يظهر فيه رمضان بمفرده حاملا شنطة سفر بيده رغم أن بها عجلات يمكن أن يستخدمها في تسهل الأمر عليه بدلا من مشقة حملها، وهو ما لفت انتباه صاحب التعليق، الذي كتب ساخرًا "يا سطى ما تجرها هو أي كفاح وخلاص".

ورد رمضان على ما كتبه المتابع، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلا "يا حبيب الاسطى.. لما تتفرج هتفهم إن الشنطة دي تتشال على الراس هو أي استعجال وخلاص، مش يمكن فيها كتاب دين، ماهر.. المشوار".

رمضان قام بنشر تعليقه على فيسبوك عبر حسابه على "تويتر" مصحوبا بتعليق جديد، كتب فيه "دقة تركيز الجمهور من علامات اهتمامه بالمشروع.. الله الموفق المشوار.. رمضان 2022".

"المشوار" إخراج محمد ياسين، بطولة دينا الشربيني ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.