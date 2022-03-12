نيفين مندور.. اتُهمت بتعاطي المخدرات وأشهر أدوارها مع محمد سعد وخالد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

رغم أن رصيدها الفني لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلا أنها حققت شهرة واسعة، لا ترتبط فقط بكونها ممثلة ولكن أيضا لارتباط اسمها بشائعة ارتباط بنجم شهير، وبقضية تعاطي للمخدرات أكدت أنها ظُلمت فيها، وحتى من لا يعرف اسمها، يتذكر جيدا دورها في فيلم "اللي بالي بالك"، ومسلسل "راجعلك يا إسكندرية"، هي الفنانة نيفين مندور، التي أطلت بعد غياب على الجمهور أمس الجمعة في لقاء تليفزيوني مع برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر.

من هي نيفين مندور؟

- من مواليد عام 1980.

- تخرجت في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية.

- أحبت التمثيل منذ طفولتها وشاركت في المسرحيات المدرسية والجامعية.

- دخلت الفن عن طريق الصدفة، بعد أن عرض عليها قريب للفنان محمد سعد التمثيل بفيلم "اللي بالي بالك".

- لعبت دور زوجة محمد سعد في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003.

- نفت الفنانة نيفين مندور، الشائعات التي انتشرت قبل سنوات، حول زواجها من الفنان محمد سعد، خلال فترة تعاونهما في فيلم "اللي بالي بالك".

- شاركت في بطولة مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" بدور فتاة أجنبية يتعرف عليها بطل العمل الفنان خالد النبوي، وذلك في 2005.

- أما عملها الثالث فكان مسلسل "مطعم تشي توتو" بطولة سمير غانم وفاروق الفيشاوي، وعُرض عام 2006.

- قدمت أحد أدوار مسرحية "دليلة وشربات" أمام الفنانة فادية عبدالغني والفنان الراحل عبدالله محمود.

- عقب مرض والدتها والذي استمر 8 سنوات، اضطرت للابتعاد عن الفن.

- عاد اسمها للتداول في 2013 بعد اتهامها في قضية تعاطي مخدرات، وعن هذا الاتهام، قالت ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر": "الموضوع ده بيضايقني.. الموضوع كان خاص بوالدي مش بيّا خالص، بس هما حبوا يكسروه بيّا، وأنا اللي روحت في الرجلين، وهو كان الله يرحمه ما بين نارين، سمعته، وكمان بنته وسمعتها".

أضاف: "ربنا كبير، والحمد لله أخدت براءة من أول دقيقة ومحدش قدر يشكك فيها، وفكرت كتير أوضح للناس لكن لقيت كل ردود الفعل معايا، 90% من الناس كانوا شايفني بصورتي الحقيقية، مش هصلح صورتي لشوية ناس مريضة، اللي عايز يصدقني يصدق واللي مش عايز عنه ما صدق، أنا اللي بيني وبين ربنا وأهلي هو اللي يفرق".