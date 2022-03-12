حريق في منزل حماة الفنان نور محمود ونقلها للعناية المركزة وإصابة أسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض منزل حماة الفنان نور محمود لحادث حريق نتج عنه إصابته وأسرته، ونقل الأولى إلى العناية المركزة، حسبما أعلنت زوجته الصحفية نانسي عبدالمنعم عبر "فيسبوك".

نانسي وصفت الحريق بالكبير، وأكدت أنه وقع في بيت والدتها المحجوزة الآن في الرعاية، كما أشارت إلى إصابتها وأسرتها بسبب الحادث، طالبة من متابعيها الدعاء لأمها ولهم بالشفاء.

جدير بالذكر أن الفنان نور محمود كان قد أثار قلق جمهوره ومتابعيه عليه أمس، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.. الحمد لله رب العالمين".

نور يشارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "منورة بأهلها" المعروض على منصة شاهد VIP، إلى جانب الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة".