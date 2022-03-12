بالأسماء: عدد من الممثلين يشاركون في “الاختيار 3” برمضان المقبل

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 6 دقائق

يستكمل صناع مسلسل “الاختيار” النجاحات الكبيرة التي حققها العمل في الجزأين الأول والثاني، وذلك بتقديم الجزء الثالث في شهر رمضان المقبل، والذى يعد أبرز الأعمال المرتقب عرضها في الشهر الكريم، لما يقدمه من توثيق لحقائق عاشها الشعب المصري على مدار السنوات الماضية.

ويعد مسلسل “الاختيار 3” العمل الأضخم إنتاجًا في الدراما المصرية حيث تعادل ميزانيته أكثر من 10 مسلسلات كاملة، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة.

مسلسل “الاختيار 3” تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي، أحمد مكي، إياد نصار، بيومي فؤاد،صبري فواز، ايمان العاصي، سمر مرسى، أمير المصري، محمود البزاوي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، ناردين عبد السلام، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغني، سلوى عثمان علي الطيب طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.