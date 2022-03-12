نيكول سابا: لا أحب المجاملة.. وهذا ما قالته عن زوجها

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

حل كل من الفنانة نيكول سابا والفنان محمد أنور، ضيفين في برنامج “أحلى كلام” تقديم الفنان أحمد فهمي، على شاشة الحياة، وتحدثت نيكول خلال الحلقة عن علاقتها بزوجها الفنان والإعلامي اللبناني يوسف الخال.

وكشفت نيكول، أن زوجها يوسف الخال صاحب مواصفات كثيرة وهو فتى أحلامها الذى كانت تحلم به في صغرها، ولا يتدخل في اختياراتها الفنية، ولم يقل لها يوما “متعمليش الدور ده”، قائلة: “جوزي ما بيدخل باختياراتي، لكن مناخد رأي بعض، لكن ما بيفرض رأيه، وبالآخر بنسمع لبعض”.

وأضافت نيكول: “عمري ما عملت دور مجاملة لحد من الممثلين أصحابي، باستثناء فيلم لأحمد السقا عملت مشهد عشان السقا نجم كبير”، لافتة إلى أن أهم عنصر تحترمه في العمل الفني.

وتابعت: “أكتر حاجة أفتقدها فى طفولتي هو راحة البال لأن اهتمام الطفل هو الاكل واللعب ولا يتحمل المسؤولية.

وأضافت: لدي شقيقتين ولكن نادين في فترة كان والدي مسافر كنت انا بالنسبة لها ابنتها، واخد رأيها فى أمور كثيرة تخص حياتي.

وكشفت نيكول عن بدايتها مع التمثيل قائلة: كنت اعمل أيام المدرسة عرض مسرحي ووجدت أنني أملك الجرأة لأواجه الناس وان أخاطب الجمهور وشعرت وقتها انني ممكن أن أكون ممثلة ولكنني كنت أحب الغناء أكثر.