ريال مدريد يحسم صفقة مبابي.. وهالاند إلى مانشستر سيتي

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ريال مدريد كثف مفاوضاته مع اللاعب من أجل التوقيع له في صفقة انتقال حر.

وأوضحت أن النية الحالية هي أن يتم توقيع الاتفاق قبل يوم الجمعة، رغم أن الإعلان الرسمي لن يتم إلا في نهاية الموسم.

وأشارت إلى أن القصة سيتم حسمها تماما إذا سارت الأمور كما هو مخطط لكلا الطرفين، ليوقع مبابي مع فريق الجديد منتصف هذا الأسبوع.

وكشفت ماركا عن احترام ريال مدريد لتركيز اللاعب على ما تبقى من منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث لا يريد إحداث أي مشاكل مع ناديه.

ومن جانبه قرر مبابي تجاهل جميع العروض والمحاولات التي قام بها باريس للتجديد، وذلك لتحقيق حلم الطفولة بارتداء قميص ريال.

ومن المقرر أن يحصل صاحب الـ23 سنة على مكافأة توقيع تصل إلى 60 أو 80 مليون يورو، وسيبلغ راتبه 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

اتفاق هالاند مع مانشستر سيتي

كشف تقرير صحفي إسباني، السبت، حقيقة اتفاق النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، مع مانشستر سيتي.

وزعمت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مانشستر سيتي حسم صفقة هالاند مقابل 100 مليون إسترليني.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن أحد المقربين من عائلة هالاند أكد عدم وجود أي اتفاق نهائي بين النجم النرويجي ومانشستر سيتي.

وأشار إلى أن المهاجم النرويجي سيبقي الصحافة الرياضية وعالم كرة القدم في حالة تشويق حتى إعلان القرار النهائي بشكل رسمي.

ويتنافس عمالقة أوروبا مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي على التعاقد مع هالاند، خلال الصيف المقبل.

يذكر أن آلف إنج، والد هالاند، أمضى 3 سنوات بقميص مانشستر سيتي قبل اعتزاله كرة القدم.