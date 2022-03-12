“راسي داخ”.. ماذا حدث مع كاظم الساهر على المسرح؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 2:16 مساءً

يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر جولةً غنائية في الولايات المتحدة الأميركية تستمر عدّة أيام.

وفي حفلته الأخيرة في مدينة هيوستن، انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، يرصد تعرّض المغني العراقي لدوخة على المسرح.

وفوجئ الحضور بالساهر يقول: “راسي دايخ”، ليظهر بعدها وهو يجلس على الكرسي لبعض الوقت ليستريح، ومن ثم تابع الحفل وتفاعل مع الجمهور.

وكان القيصر قد نشر، في وقت سابق، مواعيد حفلاته الغنائية في أميركا حيث يحيي 6 حفلات بداية من ولاية هيوستن الأمريكية، قبل ان يستمر في حفلاته في 12 آذار في لوس أنجلوس، وفي 18 بحفل في شيكاغو، وحفل في واشنطن في 25 من الشهر الجاري، وفي نيوجيرسي في 26، ويختتم جولته الغنائية بحفل في ديترويت في الأول من نيسان.

وتأتي هذه الجولة الغنائية، بعدما أحيا مؤخراً حفلاً في مهرجان دبي للتسوق، وأبهر الجمهور الكبير الذي حضر حفله بأكثر من أغنية من الروائع التي قدمها خلال مسيرته الغنائية الطويلة وكان من بينها أغنية “أحبيني بلا عقد” التي ردد الجمهور كلماتها معه.

وكان ظهور الساهر في حفله بمهرجان دبي للتسوق هو الأول بعد وفاة شقيقه الأكبر علي جبار السامرائي.