شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان نور محمود وزوجته ودخول حماته العناية المركزة بسبب حريق بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان الشاب نور محمود وزوجته نانسى عبد المنعم، لإصابات بسبب حريق في منزل حماته التي تم نقلها إلى العناية المركزة داخل إحدى المستشفيات.





وكتبت نانسى عبد المنعم زوجة الفنان نور محمود على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "اللهم أجرنا في مصيبتنا حريق في بيت أمي هي في الرعاية محجوزة وكلنا مصابون الرجاء الدعاء لأمي ولنا بالشفاء بعتذر عن عدم الرد على أي تليفون نسألكم الدعاء".

يذكر أن الفنان الشاب نور محمود شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها، فيل ليلة حب، فيلم الممر، فيلم الجريمة، فيلم الخلية، كما شارم في عدة أعمال درامية منها، مسلسل الصياد، مسلسل القيصر، مسلل لآخر نفس، مسلسل الاختيار الجزء الأول، مسلل القاهرة كابول، مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث.

ويستعد نور محمود للمنافسة في السباق الرمضانى من خلال مسسل "أحلام سعيدة"، ومن تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين.