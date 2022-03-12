بطلا ديزني “ميكي وميني” يحطّان في اكسبو دبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 8 دقائق

تتواصل فعاليات “اكسبو 2020” في دبي وسط عروض ثقافية واحتفالات فنية مذهلة تستقطب ملايين السواح حول العالم.

في هذا الاطار، كشفت “ديزني للوجهات الدولية” وجناح أميركا في إكسبو 2020 دبي، تنظيم عرضين ترفيهيين حصريين جديدين بعنوان “رحلة ميكي وميني السحرية”.

ومن المقرر إقامة العرضين يوم 19 آذار الجاري، على مسرح دبي ميلينيوم، الساعة 7:00 والساعة 8:30 مساءً، وسُيتاح حضور العرضين بالمجان لجميع حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي.

وستتولى مقدمة البرامج التلفزيونية اللبنانية ريا أبي راشد تقديم العروض المذهلة التي صُممت خصيصاً لإكسبو 2020 دبي، والتي ستُبرز عدداً من شخصيات ديزني المحبوبة؛ في رحلة ستنطلق خلالها تلك الشخصيات إلى وجهات ديزني السحرية، لتلتقي على امتداد رحلتها بمجموعة من الأصدقاء المشهورين.

وتزامنًا مع الخطوات التي تقوم بها شركة ديزني للرحلات البحرية “ديزني كروز لاين” السياحية لتعزيز أسطول رحلاتها، سيبدأ ميكي وميني رحلتهما على متن سفينة جديدة تماماً، وستتوقف بهما في محطة “عالم والت ديزني” المُذهلة بولاية فلوريدا، للاحتفال بمرور 50 عاماً من السحر.

وبعد ذلك، سيتوجه ميكي وميني إلى “ديزني لاند باريس”، وبعد مكوثهما في “فندق ديزني نيويورك هوتيل – ذا آرت أوف مارفل”، سيتوجهان صوب محطة الأبطال الخارقين “سوبر هيرو ستيشن” لإلقاء نظرة خاطفة على “أفنجر كامبس” في استوديوهات والت ديزني، وقد يصادفان هناك واحداً من الأبطال الخارقين أو أكثر.

كذلك، سيتوجه ثنائي ديزني إلى قلعة “سليبينج بيوتي” أحد أشهر المواقع، ليشهدا حتفالاً ملحمياً بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لانطلاقة ديزني لاند في فرنسا.

وتم تصميم عرض “رحلة ميكي وميني السحرية” بشكل يلائم الأطفال والكبار من ذوي القلوب الشابة، وسيحمل معه العديد من الشخصيات الشهيرة من عالم ديزني للقاء زوار إكسبو 2020 دبي.

وسيُبثّ هذا العرض أيضاً على موقع إكسبو 2020 دبي، ليعيش الجميع من كل أرجاء العالم أجواء هذه الرحلة السحرية الرائعة.