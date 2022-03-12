حالة عدم اتزان مع مانشستر.. هل ندم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل عن يوفنتوس؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

بعدما انتقل في صيف 2021 الى نادي مانشستر يونايتد، تشير المعلومات الى ان اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يمر بحالة عدم اتزان مع فريقه خلال الموسم الحالي.

وعاد رونالدو إلى النادي الاكليزي قادما من يوفنتوس الإيطالي، بعد 3 سنوات قضاها بين صفوف الأخير.

غير أن الأمور سارت عكس التوقعات بالنسبة لمسيرة “الدون” داخل ملعب أولد ترافورد، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن رونالدو هو الهداف الأول والعنصر الأبرز لمانشستر يونايتد هذا الموسم على الأصعدة كافة، يبدو ان الوضع بشكل عام لا يرضي طموحات اللاعب وجماهير ناديه.

وكان موقع “فوتبول إيطاليا” قد استعرض أرقام رونالدو خلال موسمه الأخير مع يوفنتوس، حيث حقق سجلا مميزا مقارنة بما يقدمه حاليا مع يونايتد.

في السياق،ذكر المصدر أن رونالدو في الموسم الماضي سجل بمعدل 0.93 هدف في المباراة الواحدة، وقدم مستويات متميزة مع فريقه رغم خسارة لقبي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، بخلاف معدل تسديدات بلغ 1.93 تسديدة في كل لقاء.

حاليا ومع اقتراب الموسم من النهاية، سجل رونالدو 0.44 هدف فقط في كل مباراة، ومعدل تسديدات بلغ 1.23 تسديدة، وهي نسب ضعيفة للغاية.

على الصعيد الجماعي، يبدو يوفنتوس قريبا من بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما سيعاني مان يونايتد كثيرا لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز بين فرق المربع الذهبي.