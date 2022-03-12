عاصي الحلاني نجم أقوى حفلات عيد الفطر في تركيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا فنيًا كبيرًا بمناسبة عيد الفطر المبارك بمدينة اسطنبول في تركيا وذلك يوم الأربعاء 4 أيار/مايو المقبل، تشاركه فيه النجمة العراقية رحمة رياض.

وأعلن عاصي الحلاني عن الحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”، إذ نشر بوستر السهرة المنتظر وعلّق قائلًا: “انضموا إلينا في 4 أيار / مايو 2022، حيث نحتفل بعيد الفطر في اسطنبول”.

على صعيد آخر، ينشعل عاصي الحلاني حاليًا بتسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة المقرر أن تبصر النور في الفترة المقبلة، ومن بينها أغنية ديو يشاركه فيها الفنان عادل العراقي.

وكان عاصي قد أصدر منذ فترة ألبومه الجديد “كل الفصول”، والذي تضمن 11 أغنية منوعة بين المصري واللبناني والخليجي والبدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.

كما أطلق أغنية “حبيبي” الديو مع نجله الوليد الحلاني على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة.