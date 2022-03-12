“ضحك ومرح”.. كارول سماحة تكشف عن كواليس “فوضى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بلقطات حصرية من كواليس كليب أغنيتها الجديدة “فوضى” والذي طرحته مؤخرًا على قناتها في موقع “يوتيوب”.

وظهرت في الفيديو الذي نشرته كارول سماحة أجواء المرح والضحك العفوية التي سيطرت على كواليس العمل الذي تم تصويره في مدينة اسطنبول تحت إدارة المخرج باسل ناصر.

واستطاعت كارول سماحة، أن تأسر قلوب محبيها بأجواء كليب “فوضى” المليئة بالبهجة والمحبة، حيث ظهرت في بداية العمل وهي تجلس وسط فريق عمل كبير داخل اجتماع، وإذ فجأة تقوم بإطلاق كلماتها التي انتقدت فيها الفوضى وادعاء الشهرة، وهو ما نجحت فيه بعدما جذبت إليها مجموعة منهم.

وبعدها أطلت كارول سماحة، في الكليب وسط أجواء المرح والبهجة عبر التنزه مع الأصدقاء وبدأت تعيش حياتها معهم بعيداً عن أجواء العمل والضغط، في إشارة إلى أن يتعامل الأشخاص على طبيعتهم كي لا يفقدوا بعض المشاعر التي يتحتاجنها.

يذكر ان كارول سماحة تعاونت في أغنية “فوضى” مع الفنان اللبناني سليم عساف، الذي قام بكتابة وتلحين الأغنية، فيما تولى توزيعها ألكسندر ميسكيان، أما الكليب حمل توقيع المخرج باسل ناصر.