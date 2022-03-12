ماسك وغرايمز رُزقا بطفلة جديدة.. وهذا اسمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رُزق إيلون ماسك، والموسيقية غرايمز بطفلة أطلقا عليها اسم “إكسا دارك سيدراييل”، أو اختصاراً “واي”، في حدث حصل نهاية العام الفائت، لكنهما تكتما عن الإعلان عنه لأشهر.

وكشفت غرايمز خلال مقابلة نشرتها مجلة “فانيتي فير”، عن ولادة طفلتها الثانية من ماسك.

وأوضحت أنّها وماسك استعانا بأم بديلة خشية حدوث مضاعفات في حملها، لافتةً إلى أنّ حملها الأوّل اتّسم بصعوبات.

وأعلن ماسك الرجل الأغنى في العالم أنّه “شبه منفصل” عن المغنية.

ووصفت غرايمز علاقتهما بـ”المرنة للغاية”. وأضافت “نعيش في منازل منفصلة ونحن أصدقاء ونلتقي دائماً (…) لا أنتظر من الناس أن تفهم ذلك”.