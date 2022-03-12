“واتساب” يضيف أداة جديدة مهمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “واتساب” عن أداة جديدة لتطبيقها للتراسل الفوري صممت خصيصاً لتمنح مزيداً من الحماية للمستخدمين.

وأطلقت الشركة على الأداة اسم Code Verify وهي خاصة بإصدار الويب من تطبيق “واتساب” الذي يعمل على أجهزة الكمبيوتر.

وتعمل الأداة على منع أي هجمات اختراق محتملة لتطبيق “واتساب” وحماية خصوصية المستخدمين، وعدم تمكين أي مخترق من رؤية رسائل “واتساب” المشفرة من طرف إلى طرف خاصة عند استخدام “WhatsApp web”.

وبحسب موقع theverge، فإن الأداة الجديدة تأتي بعد أشهر قليلة من إطلاق ميزة فتح “واتساب” على أجهزة متعددة من دون الحاجة إلى إنترنت، واستخدامها من قبل ملايين المستخدمين مؤخراً، وهو ما يمثل تحديات أمنية جديدة لواتساب، نظراً لسهولة اختراق المتصفحات عكس التطبيق الذي كان من الصعوبة اختراقه.

وتظهر تلك الميزة الجديدة للمستخدمين في شكل ألوان مختلفة تدل على مستوى الحماية لديه، فاللون الأخضر دليل على أن كل شيء على ما يرام وتكون بيانات المستخدم في أمان تام. بينما يكون اللون البرتقالي دليل على حاجة المستخدم لتحديث الصفحة حتى يتم تشفير رسائله. أما اللون الأحمر، فيعني وجود مشكلة في تشفير الرسائل لوجود اختراق ما.

وأكدت الشركة عدم قدرة الأداة الجديدة على الوصول للرسائل أو قراءتها، وذلك لطمأنة المستخدمين أثناء التحدث مع الآخرين عبر التطبيق.

يذكر أن “واتساب” تطور ميزات جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء استطلاع للرأي عبر المحادثات الجماعية، وكذلك القدرة على الرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية مثلما يحدث في تطبيق “ماسنجر”.