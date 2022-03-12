وفاة قاتل تشي جيفارا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الضابط البوليفي ماريو تيران سالازار الذي أكد أنه قتل القائد الثوري الأرجنتيني الكوبي “إرنستو تشي غيفارا” سنة 1967 عن 80 عاماً في بوليفيا.

وكان “تشي” رمزاً للعمل الثوري المسلح خلال الحرب الباردة، وقاد مجموعة من المقاتلين الذين صمدوا أمام المعارك والجوع والمرض في الجبال البوليفية.. وبعد إصابته في القتال، نُقل إلى مدرسة مهجورة في قرية لا هيغيرا.

وفي صباح اليوم التالي ُقتل على يد تيران سالازار في عملية وافق عليها الرئيس رينيه بارينتوس، وروى سالازار أن جيفارا قال له قبيل إطلاق الرصاص: “ابق هادئاً” و”صوّب جيداً”.. “ستقتل رجلاً”.