إيمي سمير غانم تحذّر من حسابات تنتحل اسمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام” صورة لصفحة غير موثقة تحمل اسمها، وحذّرت جمهورها منها، مؤكدة أنها صفحة مزيّفة ولا تعرف عنها أي شيء.

وطالبت إيمي الجمهور بحظر الصحفة المنتحلة اسمها قائلة: “الصفحة دي مش تمام، وكدابين ومقلدين إسمي عشان تتلخبطوا، اعملوا بلوك”.

يُذكر أن إيمي دأبت خلال الفترة الماضية على نشر صور والديها الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي والدعاء لهما، كما نشرت مقطع فيديو للفنانة الكبيرة ميرفت أمين عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام”، ظهرت فيه الأخيرة وهي ترتدي قلادة عليها صورة دلال عبد العزيز، وعلقت إيمي على الفيديو بقولها: “يا روح قلبي وأمي وحبيبتي”.