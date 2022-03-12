مايا دياب بإطلالة جديدة تحبس الأنفاس.. شعر من حبوب الكريستال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خضعت النجمة اللبنانية ​مايا دياب​ لجلسة تصوير جديدة وبدأت تنشر العديد من الصور، التي تميّزت بطابع إغريقي وفينيقي، عبر صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت مايا دياب، في الصور بحبوب كريستال على شعرها، الذي بدا وهو يلمع بشكل واضح خلال جلوسها في البحر.

وحازت مايا على إعجاب المتابعين الذين أثنوا على أفكارها الفريدة من نوعها وعلى جمالها في جلسة التصوير طالبين منها المزيد من الصور والأعمال الناجحة التي تعودوا عليها خلال السنوات الماضية.

يذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “ليليي”، كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج رجا نعمه، إذ عادت من خلاله مايا إلى اللون الرومانسي والعاطفي الذي أحبها الجمهور فيه في العديد من الأغنيات بالماضي.

يذكر أن كليب أغنية “ليليي” حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من صدوره على قناة مايا دياب في موقع “يوتيوب”.