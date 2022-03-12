نجوى كرم تهنئ الشيخ محمد بن زايد بعيده.. “فخر الإمارات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنأت النجمة اللبنانية نجوى كرم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال رسالة خاصة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

و بكلمات معبرة توجهت نجوى كرم إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائلةً: “عيدك عيد الإمارات يا فخر الإمارات ينعاد عليك العمر كلو انشالله”، وأرفقت نجوى تغريدتها بمقطع من أغنيتها “زايد مجدها” كانت قد خصتها للشيخ زايد بمناسبة العيد الوطني للإمارات.

يذكر أن أغنية “زايد مجدها” من كلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان انطوان الشعك، وتوزيع داني حلو”.

وكانت نجوى كرم قد طرحت هذه الأغنية، في بداية العام 2021، كهدية عربون محبة ووفاء من لبنان إلى دولة الإمارات العربية. وأبدى حينها وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إعجابه بالأغنية، ونشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مرفقة برايتي علم لبنان والإمارات.