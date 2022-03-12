شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يستعيد ذكرياته مع الفنانة الراحلة سعاد نصر بصورتين من "يوميات ونيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان الكبير محمد صبحى، ذكرياته مع الفنانة الراحلة سعاد نصر، حيث نشر صورًا قديمة جمعتهما مع أفراد عائلة "ونيس"، وقال فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك"، تعليقًا على صورتين من مسلسل "يوميات ونيس": "مرت السنوات وستظل مايسة الغائبة عن دنيانا الحاضرة وبشدة فى قلوبنا".

وتظهر الراحلة سعاد نصر، فى إحدى الصورتين خلف الفنان محمد صبحى، ومن حولهما أبناء عائلة ونيس، فيما تغيب "مايسة" عن الصورة الثانية، التى يظهر فيها النجم محمد صبحى، منفردًا مع النجوم الشباب فى المسلسل الشهير، بينما أكد أنها حاضرة فى قلوبهم رغم غيابها عن الصورة الثانية.



حساب محمد صبحى على فيس بوك



عائلة ونيس فى غياب سعاد نصر



محمد صبحى وسعاد نصر فى عائلة ونيس

يأتى هذا فيما سبق واحتفل محبى الفنان محمد صبحى، صانع البهجة وراسم البسمة على وجوه المواطنين بذكرى بعيد ميلاده، وولد الفنان القدير محمد صبحي في الـ 3 من مارس عام 1948 في القاهرة، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

والنجم محمد صبحى، فور تخرجه، صدر له قرار تعيين بوظيفة معيد، ولكنه رفض مقابل تنمية موهبته الفنية، قام بتأسيس فرقة استيديو 80 وقدم من خلالها أعمالا مميزة برفقة الراحل لينين الرملي واللذان نجحا سويًا في تقديم العديد من المسرحيات الناجحة ، كما أنه بدأ حياته الفنية كـ كومبارس أمام العدي من أهم النجوم، حتى استطاع ببراعته الالتحاق بهم في الصفوف الأولى بدأ اهتمامه بالفن منذ الطفولة لقرب منزله أسرته من شارع محمد علي، ووجود عدد المسارح ودور السينما في محيط منطقة نشأته، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز عام 1970.

في عام 1968 بدأ صبحي العمل في أدوار صغيرة ككومبارس في العديد من المسرحيات أمام العديد من الفنانين المشاهير مثل صلاح منصور، فؤاد المهندس، حسن يوسف، محمد عوض، محمد نجم ومحمود المليجي،عبد المنعم مدبولي.

قدّم محمد صبحي للمسرح 28 عرضاً، منها "هاللو شلبي، و هاملت وغزل البنات، وخيبتنا، وهاللو أمريكا"، كما تألق على شاشة التلفزيون بـ13 مسلسلاً، أبرزها "رحلة المليون، وسنبل بعد المليون، وفارس بلا جواد وعائلة ونيس".