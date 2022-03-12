شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تكشف عن صور احتفال عيد ميلادها فى كواليس "أحلام سعيدة" مع نجوم المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومحبيها، مجموعة صور من احتفال أصدقائها من النجوم بعيد ميلادها، الذى يوافق يوم 10 مارس، وظهرت يسرا في الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، رفقة مجموعة عمل مسلسها الرمضانى المقبل " أحلام سعيدة"، وفى خلفية الصور "بانر" الاحتفال بعيد ميلادها.

وفى تعليق "يسرا" على الصور التى تعكس اللحظات الرائعة والسعيدة التى قضتها النجمة مع فريق عمل مسلسل "أحلام سعيدة" للاحتفال بعيد ميلادها فى الكواليس، قالت: "بحبكم كلكم"، ليرد عليها عدد كبير من نجوم الفن في التعليقات معبرين عن حبهم لها وسعادتهم بها.



حساب يسرا على انستجرام

من جهة أخرى، يستعد فريق العمل المسلسل للسفر إلى محافظة أسوان خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، ويكثف مخرج العمل عمرو عرفة حاليا تصوير المشاهد الداخلية لإنهاء أكبر قدر من التصوير قبل حلول شهر رمضان، والعمل من إنتاج جمال العدل، وتأليف هالة خليل، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.



عيد ميلاد يسرا

وتعمل النجمة يسرا ضمن أحداث العمل فى مدرسة أنترناشيونال خلال أحداث مسلسل "أحلام سعيدة"، وتظهر فى دور مدرسة وتعانى من بعض الأزمات فى حياتها، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى، التى تدور أحداثه حول 3 صديقات ويتعرضن لمواقف طوال حلقات المسلسل، وكل واحدة لها شخصية مختلفة عن الأخرى.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.



يسرا