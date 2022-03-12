شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: بنسى أحزان خسارة الزمالك بالتركيز فى دورى بـ"دايما عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان الكبير صلاح عبد الله، استمرار حبه لنادى الزمالك، بالرغم من الخسارة التى تلقاها أمام فريق الوداد المغربى، بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما، الجمعة، مشيرًا إلى أنه سينسى ما حدث فقط للتركيز على عمله الفنى القادم، وهو مسلسل "دايما عامر".

وقال عبد الله، فى تدوينه عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، "فضفضة بيضاء، ومع ذلك، هفضل أحبك يازمالك، هفضل أحبك وأنا راضي، راضي بماضي الطفل اللي عاش يتنطط وسطيهم، وورث حبك منهم، أبويا وعمامي وإخواتي ألف رحمة ونور عليهم كلهم.وهنسى اللي حصل عشان أركز في "دايماً عامر".. وصباح الخير وتصبحوا على خير".

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.



تدوينه صلاح عبد الله

يأتى هذا فيما شهد أمس الجمعة، إقامة عدد قليل من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا، والتى حفلت بالعديد من الأهداف.