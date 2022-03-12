- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: بنسى أحزان خسارة الزمالك بالتركيز فى دورى بـ"دايما عامر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان الكبير صلاح عبد الله، استمرار حبه لنادى الزمالك، بالرغم من الخسارة التى تلقاها أمام فريق الوداد المغربى، بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما، الجمعة، مشيرًا إلى أنه سينسى ما حدث فقط للتركيز على عمله الفنى القادم، وهو مسلسل "دايما عامر".
وقال عبد الله، فى تدوينه عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، "فضفضة بيضاء، ومع ذلك، هفضل أحبك يازمالك، هفضل أحبك وأنا راضي، راضي بماضي الطفل اللي عاش يتنطط وسطيهم، وورث حبك منهم، أبويا وعمامي وإخواتي ألف رحمة ونور عليهم كلهم.وهنسى اللي حصل عشان أركز في "دايماً عامر".. وصباح الخير وتصبحوا على خير".
مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.
تدوينه صلاح عبد الله
يأتى هذا فيما شهد أمس الجمعة، إقامة عدد قليل من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا، والتى حفلت بالعديد من الأهداف.
وخسر فريق الزمالك أمام الوداد المغربى بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة لدور المجموعات، ليتجمد رصيده عند نقطتين، ويقترب من توديع البطولة بشكل رسمى، بينما ارتفع رصيد الفريق المغربى إلى 9 نقاط فى صدارة المجموعة.
ويشار إلى أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قرر – أمس الجمعة - إيقاف مستحقات لاعبى الزمالك إلى نهاية الموسم والاعتماد على الناشئين، وذلك بعد خسارة الفريق الأبيض أمام الوداد المغربى.
وكتب مرتضى منصور عبر صفحته على فيس بوك: "إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد على بعض لاعبى فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري".
فيما قال البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لنادى الزمالك، إنه مع الأسف الفريق تقريبا خارج البطولة الأفريقية، مشيرا إلى أنه تتبقى له مباراتان فى المجموعة، وإذا تمكن الفريق حصد النقاط الستة، فالخصم لم يفرط فى التأهل.
وأضاف فيريرا، فى تصريحات عقب مباراة الوداد المغربي، أن الموقف غير مُرضٍ للجميع، والزمالك لم يخسر اليوم، لكنه خسر بطولة أفريقيا قبل مباراة الوداد، وتابع: لا أعلم سبب المشكلة، لكن اللاعبين لم يكونوا فى المستوى المطلوب، خاصة فى الشوط الثاني.