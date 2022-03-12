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"ملف سرى" و"يوتيرن" الأكثر عرضًا فى رمضان بـ3 قنوات

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية، بدء القنوات الفضائية في الدعاية لمسلسلاتها الجديدة المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، سواء بإطلاق البانرات على الطرق الرئيسية والكبارى، وكذلك نشر البوسترات على الصفحات الرسمية على السوشيال ميديا، وذلك قبل بدء طرح البروموهات على الشاشات والسوشيال ميديا خلال اليومين المقبلين.

وبعد إعلان كل قناة عن أعمالها سواء الحصرى أو المتزامن مع قنوات أخرى، ظهر مسلسلى"ملف سرى" للنجم هانى سلامة، و"يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج، كأثر عملين يعرضان بالتزامن في الشهر الكريم، اذ يعرض الأول على 3 قنوات هم CBC، وDMC والحياة، والثانى على 3 قنوات أيضاً هي ON والحياة، وCBC.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفناني، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

ملف سرى
ملف سرى على CBC

 

ملف سرى على الحياة
ملف سرى على الحياة

 

ملف سرى
ملف سرى على DMC

 

يوتيرن
يوتيرن على قناة CBC

 

يوتيرن
يوتيرن على قناة الحياة

 

مسلسل يوتيرن
 يوتيرن على قناة ON

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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