شكرا لقرائتكم خبر عن "ملف سرى" و"يوتيرن" الأكثر عرضًا فى رمضان بـ3 قنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية، بدء القنوات الفضائية في الدعاية لمسلسلاتها الجديدة المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، سواء بإطلاق البانرات على الطرق الرئيسية والكبارى، وكذلك نشر البوسترات على الصفحات الرسمية على السوشيال ميديا، وذلك قبل بدء طرح البروموهات على الشاشات والسوشيال ميديا خلال اليومين المقبلين.

وبعد إعلان كل قناة عن أعمالها سواء الحصرى أو المتزامن مع قنوات أخرى، ظهر مسلسلى"ملف سرى" للنجم هانى سلامة، و"يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج، كأثر عملين يعرضان بالتزامن في الشهر الكريم، اذ يعرض الأول على 3 قنوات هم CBC، وDMC والحياة، والثانى على 3 قنوات أيضاً هي ON والحياة، وCBC.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفناني، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.



ملف سرى على CBC



ملف سرى على الحياة



ملف سرى على DMC



يوتيرن على قناة CBC



يوتيرن على قناة الحياة