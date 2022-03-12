مكافأة “بالملايين” لإغراء مبابي

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 12 دقيقة

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن اقتراب النجم الفرنسي كيليان مبابي من التوقع لنادي ريال مدريد‎.‎ وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن مبابي سيوقع لريال مدريد منتصف الأسبوع المقبل، وأشار التقرير إلى أن “كل شيء يشير إلى أن ‏الأمر سينتهي قبل يوم الجمعة‎”.‎

وسيحصل مبابي على مكافأة توقيع قد تصل إلى حوالي 60 أو 80 مليون يورو، وسيبلغ راتبه حوالي 25 مليونا صافيا في الموسم ‏الواحد‎.‎ ووصفت الصحيفة أن ضم مبابي “سيكون تتويجا للتوقيع الذي أصبح الهدف الرئيسي والأولوية للكيان الذي يرأسه فلورنتينو بيريز‎”.‎

وأضاف التقرير “شيء آخر سيكون إضفاء الطابع الرسمي على التوقيع، والذي لن يتم بالتأكيد حتى نهاية الموسم، حيث لا يزال مبابي ‏نفسه منغمسا في الصراع على الدوري الفرنسي مع فريقه الحالي. لطالما كان ريال مدريد محترما جدا للوقت والشكليات‎”.‎

وحاول ريال مدريد ضم اللاعب الفرنسي الصيف الماضي بمقابل وصل لـ250 مليون يورو، إلا أن النادي الفرنسي رفض بيع نجمه‎.‎ وينتهي تعاقد مبابي مع العملاق الباريسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض دون الرجوع لنادي في الستة أشهر الأخيرة‎.‎

وأقصى ريال مدريد خصمه باريس سان جرمان بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين رغم أن مبابي سجل هدفي الفريق الفرنسي في ‏حديقة الأمراء وسانتياغو بيرنابيو‎.‎

يذكر أن النجم الفرنسي (23 عاما) كان قد انضم إلى باريس سان جرمان في 2017 قادما من موناكو، وخلال تلك الفترة شارك مع ‏الفريق في 206 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 153 هدفا وصناعة 77 آخرين‎.‎