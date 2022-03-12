شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب أمينة رزق طفش منها بسبب مشهد فى مسرحية.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وهبت الفنانة الكبيرة أمينة رزق حياتها للفن الذى عشقته عشقًا كبيرًا وضحت من أجله كثيرًا حتى أنها عزفت عن الزواج لتتفرغ لفنها وإبداعها.

ولكن كان فى حياة أمينة رزق بعض التجارب العاطفية ومشاريع الزواج التى لم تكتمل والتى حكت بعضها فى حوارات نادرة أوضحت خلالها كيف تسبب الفن فى عدم اكتمال مشاريع الزواج التى مرت بها.

ففى حوار نادر كشفت الفنانة الكبيرة عن أنه فى بداية مشوارها الفنى تقدم أحد الأغنياء للزواج منها، وأبدى استعداده للموافقة على أن تجمع أمينة رزق بين عملها وحياتها الزوجية.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أنها وافقت على الخطوبة عندما تأكدت أن هذا الشاب لا يمانع من عملها بالفن بعد الزواج، وفى أحد الأيام ذهب لمشاهدة إحدى المسرحيات التى تشارك بالتمثيل فيها.

وكان أحد مشاهد المسرحية يقتضى أن يغازلها زميلها على المسرح ويقول لها كلاماً كله غزل وحب وهيام، وأن ترد عليه بمنتهى الرومانسية لتقول له: "ياحبيبى انت بتحبنى بالشكل ده"

ومثلت أمينة رزق وزميلها هذا المشهد، وإذا بها أثناء تمثيل دورها تسمع صوت خطيبها فى الصالة يصرخ قائلاً: "كدة كدة، هو انتى ياهانم فاكرانى هقبل الكلام الفاضى ده، لا مش ممكن، الجوازة دى مش لازم تتم وكل واحد فينا يروح لحاله"، وانتفض الخطيب واقفًا ليخرج من المسرح بمنتهى العصبية وهو يسب الفن والفنانين، وسط ضحكات الجمهر وذهول خطيبته الفنانة الكبيرة أمينة رزق، ودهشة الممثلين.