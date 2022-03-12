شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل يستكمل دوره فى "الكبير أوى 6" بعد غيابه عن الجزء الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان هشام إسماعيل لاستكمال شخصية "فزاع" في الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوى" مع النجم أحمد مكى، والمقرر عرضه حصريًا على قناة ON ومنصة watch it في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد غيابه عن المشاركة في الجزء الخامس، إذ فضل وقتها تقديم شخصية فزاع في فيلم سينمائى يحمل نفس اسم الشخصية.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة احمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس وعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر اخراج احمد الجندي.

وتستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم في أحداث الجزء السادس حيث تعود الشخصيات الثلاثة للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، حيث تظهر هذه الشخصيات بعد مرورهم بالعديد من الأحداث وتكشف الأحداث حالهم في الوقت الحالى.

البداية مع "الكبير أوى" الذي أصبح ملتزما بمسئولية تربية أبنائه (العترة وجونى) ويقرر الزواج من امرأة لمراعاتهما، أما جونى فيحاول إيجاد عمل يحقق منه الربح ولذلك يقرر عمل فيديوهات على السوشيال ميديا لأهل المزاريطة، يظل الشقيق الثالث جزلقوم كما هو يتورط في العديد من المشاكل في أي مكان يتواجد فيه.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوى" عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذى اكتشف وجدود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأحوة الثلاثة.