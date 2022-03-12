شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تقدم "سيرة الحب" و"دارت الأيام" فى حفلتين بساقية الصاوى.. نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلتين غنائيتين للسيدة أم كلثوم وذلك يوم الخميس الموافق 31 مارس بقاعة الحكمة بساقية الصاوي، وستبدأ الحفلة الأولى في تمام الساعة السادسة مساء، أما الحفلة الثانية تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء، مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا

وخلال الحفلتين تقدم أغنيتين من أعظم أغانيها وهما "سيرة الحب"، و"دارت الأيام"، أغنية سيرة الحب من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدى وأنتجت عام 1964، أما أغنية دارت الأيام من تأليف مأمون الشناوي، وألحان محمد عبد الوهاب، وأنتجت عام 1970.

ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.